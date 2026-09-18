Новые правила в Польше коснутся грузовиков, пишет Interia motoryzacja. Проект поправок к законодательству уже подготовлен Министерством финансов Польши.

Как именно изменятся правила для грузовиков при въезде в Польшу?

Новые правила, как ожидается, начнут действовать уже с 1 февраля 2027 года. А вот сама система бронирования заработает только 1 марта 2027 года. Стоимость одного бронирования составит 20 злотых – то есть более 230 гривен.

Такое бронирование будет обязательным для каждого грузовика, выезжающего из Польши через определенный пункт на внешней границе ЕС. Однако это требование будет действовать независимо от весового класса грузового автомобиля. В польском Министерстве финансов ожидают, что эта новая система поможет лучше распределять поток грузовиков между пунктами пропуска и сократит время ожидания на границе.

А вот сейчас большие очереди порой возникают именно из-за неравномерной нагрузки на различные переходы.

Как будет работать новая система бронирования?

Чтобы провести бронирование пересечения границы, можно будет воспользоваться двумя способами: использовать специальное мобильное приложение или сделать это через Платформу электронных услуг для налогов и таможни – PUESC.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Бронирование сможет оформить непосредственно водитель грузовика или зарегистрированная в PUESC организация через своего представителя. Оплатить можно будет только в электронной форме – а вот наличные или банковские переводы приниматься не будут. Если водитель не прибудет в пункт пропуска в назначенное время и место, деньги возвращаться не будут.

В проекте также предусмотрены 3 типа бронирования: стандартное, приоритетное и дополнительное. Приоритетное бронирование предназначено для отдельных категорий грузов, в частности:

живых животных;

скоропортящихся товаров;

опасных грузов;

гуманитарной помощи;

крови.

Перевозчику придется обосновать, почему его груз имеет право на приоритетный режим, в противном случае заявку могут аннулировать.