Нові правила в Польщі стосуватимуться вантажівок, пише Interia motoryzacja. Проєкт змін до законодавства вже підготувало Міністерство фінансів Польщі.

Як саме зміняться правила для вантажівок на в'їзді в Польщу?

Нові правила, як очікується, почнуть працювати вже з 1 лютого 2027 року. А ось сама система бронювання запрацює тільки 1 березня 2027 року. Вартість одного бронювання становитиме 20 злотих – тобто понад 230 гривень.

Таке бронювання буде обов'язковим для кожної вантажівки, що виїжджатиме з Польщі через визначений пункт на зовнішньому кордоні ЄС. Але вимога діятиме незалежно від вагового класу вантажного автомобіля. У польському Міністерстві фінансів очікують, що ця нова система допоможе краще розподіляти потік вантажівок між пунктами пропуску та скоротить час очікування на кордоні.

А ось зараз великі черги часом виникають саме через нерівномірне навантаження на різні переходи.

Як працюватиме нова система бронювання?

Для того, аби забронювати перетин кордону, можна буде скористатися двома способами: використати спеціальний мобільний застосунок, або ж зробити це через Платформу електронних послуг для податків та митниці – PUESC.

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Бронювання оформити зможе безпосередньо водій вантажівки, або ж зареєстрована в PUESC організація через свого представника. Оплатити можна буде лише в електронній формі – а ось готівку чи банківські перекази не прийматимуть. Якщо водій не прибуде у пункт пропуску у визначений час та місце, гроші повертати не будуть.

У проєкті також передбачили 3 типи бронювання: стандартне, пріоритетне та додаткове. Пріоритетне бронювання призначене для окремих категорій вантажів, зокрема:

живих тварин;

швидкопсувних товарів;

небезпечних вантажів;

гуманітарної допомоги;

крові.

Перевізнику доведеться обґрунтувати, чому його вантаж має право на пріоритетний режим, інакше заявку можуть анулювати.