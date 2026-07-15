Испания – одна из самых дешевых стран Евросоюза, и туда съезжаются сотни тысяч украинцев. Некоторые едут только для того, чтобы погреться и отдохнуть на местных пляжах, а другие остаются надолго и задумываются о переезде. Блогер Ирина Федорийчук рассказала, что ей нравится в Испании.

Что украинцам нравится в Испании?

Первое, что заметила девушка, – это то, что в Испании она не боится разговаривать на украинском языке на улице, ведь местные жители довольно благосклонно относятся к мигрантам.

Здесь нет ксенофобии, как, например, в Польше,

– поделилась она.

Второй приятный нюанс – это возможность жить у моря. По словам Ирины, в любой стране мира после переезда придется зарабатывать, ходить на работу и платить за аренду – но далеко не везде есть возможность вечером, утром или на выходных просто прийти на пляж.

Украинка рассказала о преимуществах жизни в Испании: смотрите видео

Нравится украинке также и приветливость местных жителей.

Когда ты идешь в магазин или в кафе, тебе обязательно скажут, что ты красавица, королева. Многие скажут, что это фальшь, но мне пофиг. И гораздо приятнее жить, когда мне улыбаются и говорят комплименты,

– добавила блогерша.

Образ и ритм жизни испанцев – это то, что раздражает многих мигрантов. В этой стране люди расслаблены и никуда не спешат, но украинцам это нравится. Главное преимущество заключается в том, что люди там "не стрессуют".

А вот испанская пенсия удивила девушку – она посмотрела на нее под другим углом. Ведь в Испании пенсионеры ведут активную жизнь: занимаются спортом, модно одеваются и много отдыхают