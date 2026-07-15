Іспанія – це одна з найдешевших країн Євросоюзу, і туди з'їжджаються сотні тисяч українців. Деякі їдуть лише для того, аби погрітися і відпочити на місцевих пляжах, а інші залишаються надовше та замислюються про переїзд. Блогерка Ірина Федорійчук розповіла, що їй подобається в Іспанії.
Що українці подобається в Іспанії?
Перше, що зауважила дівчина – це те, що в Іспанії вона не боїться на вулиці розмовляти українською мовою, адже місцеві досить прихильно ставляться до мігрантів.
Тут немає ксенофобії, як, наприклад, у Польщі,
– поділилася вона.
Другий приємний нюанс – це можливість жити біля моря. За словами Ірини, в будь-якій країні світу після переїзду доведеться заробляти, ходити на роботу та платити оренду – але далеко не повсюди є можливість ввечері, вранці чи на вихідних просто прийти на пляж.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
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Подобається українці також і привітність місцевих людей.
Коли ти ідеш в магазин чи в кафе, тобі обов'язково мають сказати, що ти красуня, королева. Багато хто скаже, що вони фальшиві, але мені пофіг. І набагато приємніше жити, коли до мене посміхаються і говорять компліменти,
– додала блогерка.
Спосіб і ритм життя іспанців – це момент, що багатьох мігрантів дратує. У цій країні люди розслаблені та нікуди не поспішають, але українці це подобається. Основна перевага полягає в тому, що люди там "не стресують".
А ось іспанська пенсія дівчину здивувала – вона подивилася на неї під іншим кутом. Адже в Іспанії пенсіонери ведуть активне життя: займаються спортом, модно вдягаються та багато відпочивають