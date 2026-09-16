Правые политики намерены провести марш во Львове 11 ноября. Они также заявляют, что "помощь польского государства полякам, проживающим в Украине, является недостаточной", пишет TVN24.

Почему польские политики хотят провести марш во Львове?

Еще одним аргументом правых политиков из Польши стало то, что в Польше органы местного самоуправления и государственные учреждения участвуют в финансировании мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины 24 августа.

Обращение на имя премьер-министра Польши Туска уже подписали 21 политик во главе с Ярославом Качиньским, Гжегожем Брауном и Матеушем Моравецким. При этом идея проведения "Марша независимости" во Львове объединила все правые партии Польши: "Право и справедливость", "Конфедерацию", "Развитие Плюс" и "Конфедерацию польской короны".

Автор письма, депутат Дариуш Матецкий, считает, что польский марш независимости во Львове стал бы "конкретным знаком памяти и солидарности с поляками, проживающими в Украине". Вице-спикер Сейма и сопредседатель "Конфедерации" Кшиштоф Босак отреагировал на письмо и отметил, что идея "звучит довольно курьезно".

Речь идет о том, что польские учреждения принимают участие в праздновании Дня Независимости Украины в Варшаве, и должна быть какая-то симметрия. То есть речь идет о том, чтобы проводить празднование Дня независимости [Польши] 11 ноября в Украине,

– сказал он.

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Также он добавил, что в таком случае марш нужно организовывать и в Киеве, а обращение адресовать не польскому правительству, а украинским учреждениям.