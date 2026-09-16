Марш у Львові праві політики хочуть провести 11 листопада. Вони також стверджують, що "допомога польської держави полякам, що проживають в Україні, є недостатньою", пише TVN24.

Чому польські політики хочуть провести марш у Львові?

Ще одним аргументом правих політиків з Польщі стало те, що в Польщі органи місцевого самоврядування та державні установи долучаються до фінансування заходів на День незалежності України 24 серпня.

Заклик на ім'я прем'єр-міністра Польщі Туска вже підписав 21 політик на чолі з Ярославом Качинським, Гжегожем Брауном та Матеушем Моравецьким. При чому ідея проведення "Маршу незалежності" у Львові об'єднала усі праві партії Польщі: "Право і справедливість", "Конфедерацію", "Розвиток Плюс" та "Конфедерацію польської корони".

Автор листа, депутат Даріуш Матецький, вважає, що польський марш незалежності у Львові став би "конкретним знаком пам'яті та солідарності з поляками, які проживають в Україні". Віцеспікер Сейму та співголова "Конфедерації" Кшиштов Босак відреагував на лист та зауважив, що ідея "звучить досить курйозно".

Йдеться про те, що польські установи беруть участь у святкуванні Дня незалежності України у Варшаві, і має бути якась симетрія. Тобто йдеться про те, щоб проводити святкування Дня незалежності [Польщі] 11 листопада в Україні,

– сказав він.

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Також він додав, що в такому разі марш потрібно організовувати також і в Києві, а звернення адресувати не польському уряду, а українським установам.