В Великобритании в рамках программы "Дома для Украины" граждане могут принять у себя украинцев. За это государство компенсирует им часть расходов. Ранее эта сумма составляла 350 фунтов, но совсем скоро снизится до 100, пишет RFI.

Как сократятся выплаты на помощь беженцам?

Ежемесячную выплату для спонсоров в Великобритании уменьшат уже с 1 января 2027 года. Важно то, что новый, уменьшенный размер выплаты будет применяться не только к тем людям, которые присоединятся к программе после вступления изменений в силу. Новую выплату будут получать также и те спонсоры, которые уже участвуют в программе.

Таким образом, нынешняя сумма уменьшится на 71% по сравнению с той, которую британцы получают за помощь украинцам сейчас. Также сократят и финансирование местных Рад за каждого нового участника: сейчас оно составляет 5900 фунтов, а с 2027 года уменьшится до 3300 фунтов стерлингов.

Будут ли выплачиваться деньги спонсорам после перехода украинцев на UPE?

UPE – это разрешение, дающее украинцам возможность и в дальнейшем пребывать в Великобритании по истечении предыдущего срока действия визы по соответствующей программе. И если украинцы пользуются этим разрешением после истечения срока действия визы по программе "Дома для Украины", британские спонсоры могут и в дальнейшем получать деньги.

Впрочем, правительство предупреждает, что такая поддержка не будет бессрочной: выплаты будут производиться не дольше, чем 18 месяцев с даты, когда украинец впервые получил разрешение UPE. А вот по истечении этого периода выплаты прекратятся.

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Право спонсора на финансовую поддержку в дальнейшем будет зависеть не только от самого факта проживания украинца в доме. Также будут учитываться статус гостя, соблюдение установленных временных ограничений и требований программы. Однако конкретные обстоятельства каждого случая могут отличаться. Поэтому спонсорам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на официальные разъяснения британского правительства о праве на выплаты.

Какие дополнительные трудности это создает для украинцев?

Для многих украинцев наличие семьи, принимающей их в Великобритании, дает возможность воспользоваться программой и приехать в Украину. Поэтому количество желающих выступить спонсорами очень тесно связано с доступностью такого механизма.

И хотя сокращение государственной поддержки само по себе не означает, что все спонсоры откажутся от участия, но их станет меньше. Следовательно, найти жилье украинцам будет гораздо сложнее.