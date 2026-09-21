У Великій Британії за програмою "Домівки для України" громадяни можуть розмістити у своїх домівках українців. За це держава компенсуватиме їм частину витрат. Раніше ця сума становила 350 фунтів, але зовсім скоро впаде вже до 100, пише RFI.

Як скоротяться виплати на допомогу біженцям?

Щомісячну виплату для спонсорів у Великій Британії зменшать вже з 1 січня 2027 року. Важливим є те, що новий, зменшений розмір виплати будуть застосовувати не лише до тих людей, що доєднаються до програми після набуття чинності змін. Нову виплату будуть отримувати також і ті спонсори, що вже беруть участь у програмі.

Відтак, нинішня сума зменшиться на 71% від тієї, що британці отримують за допомогу українцям зараз. Також скоротять і фінансування місцевих рад за кожного нового учасника: зараз воно становить 5 900 фунтів, а з 2027 року зменшиться до 3 300 фунтів стерлінгів.

Чи даватимуть гроші спонсорам після переходу українців на UPE?

UPE – це дозвіл, що дає українцям можливість і надалі перебувати у Великій Британії після звершення попереднього періоду дії візи за відповідною програмою. І якщо українці користуються цим дозволом після візи за програмою "Домівки для України", британські спонсори можуть і надалі отримувати гроші.

Втім, уряд попереджає, що така підтримка не буде безстроковою: виплати даватимуть не довше, ніж 18 місяців від дати, коли українець вперше отримав дозвіл UPE. А ось після завершення цього періоду виплати припиняться.

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Право спонсора на фінансову підтримку надалі залежатиме не лише від самого факту проживання українця в домі. Також зважатимуть на статус гостя, дотримання встановлених часових обмежень та вимог програми. Але конкретні обставини кожного випадку можуть відрізнятися. Через це спонсорам радять передусім орієнтуватися на офіційні роз'яснення від британського уряду щодо права на виплати.

Які додаткові труднощі це передбачає для українців?

Для багатьох українців наявність родини, що приймає їх у Британії, надає можливість скористатися програмою та приїхати в Україну. Тож кількість охочих виступати спонсорами дуже тісно пов'язана з доступністю такого механізму.

І хоча зменшення державної підтримки сама собою не означає, що усі спонсори відмовляться від участі, але їх стане менше. Відтак, знайти житло українцям буде набагато складніше.