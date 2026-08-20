Морских животных также называют "плавающим ужасом" – и они тысячами начали появляться на пляжах юго-запада Франции, пишет Antena3.ro. Только в Стране Басков за последнее время зафиксировали более 1100 случаев укусов, из-за чего пришлось закрыть десятки пляжей.

Почему португальские галеры оказываются на пляжах?

Морские животные появлялись на пляжах побережья Аквитании и раньше – но не в таких необычных масштабах. И ученые уже приступили к исследованию этого явления, прежде всего для того, чтобы выяснить, не стоят ли за наплывом галер климатические изменения.

Пострадал пляж Petite Chambre d'Amour в Англе, французской части Страны Басков. Во вторник, 11 августа, погода казалась идеальной для купания: безоблачное небо, спокойный океан и температура около 30 градусов. Впрочем, в воде не было ни одного человека, а над постом спасателей развевался красный флаг, что означает запрет на купание.

Причиной стала португальская галера – небольшое морское животное из теплых вод, что в последние недели массово выбрасывается на берег на пляжах. На вид животное напоминает медузу, однако на самом деле является сифонофором – колонией организмов, живущих в симбиозе.

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Обычно его корпус достигает всего 10–30 сантиметров, но невидимые с поверхности щупальца значительно длиннее и под водой могут достигать 30 метров. Они покрыты клетками, что вызывают зуд и выделяют яд при контакте с кожей.

Этот яд сильнее, чем у большинства медуз – по ощущениям укус португальской галеры напоминает удар кнутом, после которого начинается сильное жжение, которое может длиться до двух часов. В самых тяжелых случаях укус также вызывает сильную боль, потерю сознания, затрудненное дыхание и мышечные расстройства.



Португальская медуза опасна / Фото Pexels

Но главная опасность заключается в том, что животное может ужалить человека слишком далеко от берега – и тогда он просто не сможет вернуться и утонет. Поэтому в случаях, когда в воде у пляжей фиксируется наличие португальской галеры, у властей просто нет другого выхода, кроме как временно закрывать зоны для купания.

Мы никогда раньше не видели выбросов на берег такого масштаба и частоты. Португальская галера всегда присутствовала, но лишь время от времени,

– пояснила руководительница отдела прибрежных и природных сред администрации Страны Басков Каролин Саррад.

В целом же присутствие португальской галеры в водах Франции не является редкостью для этого времени года. В основном разница заключается именно в необычной частоте выбросов на берег. Впрочем, это не обязательно означает, что галер стало больше именно в океане.