Морських тварин також називають "плавучим жахом" – і вони тисячами почали з'являтися на пляжах південного заходу Франції, пише Antena3.ro. Лише у Країні Басків останнім часом зафіксували понад 1100 випадків укусів, і через це довелося закрити десятки пляжів.

Чому португальські галери опиняються на пляжах?

Морські тварини з'являлися на пляжах узбережжя Аквітанії й раніше – але не в таких незвичайних масштабах. І науковці вже взялися за дослідження явища, передусім для того, аби з'ясувати, чи не стоять за напливом галер кліматичні зміни.

Постраждав пляж Petite Chambre d'Amour в Англе, французькій частині Країни Басків. У вівторок, 11 серпня, погода видавалася ідеальною для купання: безхмарне небо, спокійний океан та температура близько 30 градусів. Втім, у воді не було жодної людини, а над постом рятувальників майорів червоний прапор, що означає заборону купання.

Причиною стала португальська галера – невелика морська тварина з теплих вод, що останніми тижнями масово викидається на берег на пляжах. На вигляд тварина нагадує медузу, проте насправді є сифонофором – колонією організмів, що живуть в симбіозі.

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Зазвичай її корпус досягає лише 10 – 30 сантиметрів, але невидимі з поверхні мацаки значно довші та можуть під водою сягати 30 метрів. Вони вкриті клітинами, що виділяють свербіж та викидають отруту при контакті зі шкірою.

Ця отрута сильніша за ту, що має більшість медуз – по відчуттях укус португальської галери нагадує удар батогом, після якого починається сильне печіння, що може тривати до двох годин. У найважчих випадках укус також спричиняє сильний біль, непритомність, важкість дихання та м'язові розлади.



Португальський кораблик небезпечний / Фото Pexels

Та головна небезпека полягає у тому, що тварина може вжалити людину надто далеко від берега – і тоді вона просто не зможе повернутися і потоне. Тож у випадках, коли у воді біля пляжів фіксують наявність португальської галери, у влади просто немає іншого виходу, окрім як тимчасово закривати зони для купання.

Ми ніколи раніше не бачили викидів на берег такого масштабу та частоти. Португальська галера завжди була присутня, але лише час від часу,

– пояснила керівниця відділу прибережних та природних середовищ адміністрації Країни Басків Каролін Саррад.

Та загалом присутність португальської галери у водах Франції не є дивиною для цієї пори року. Загалом же відмінність полягає саме у незвичній частоті викиду на берег. Втім, це не обов'язково означає, що галер стало більше саме в океані.