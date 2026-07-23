Из-за этого десяткам тысяч людей пришлось эвакуироваться. К сожалению, известны также случаи гибели людей в результате пожаров. Подробнее об этом сообщает The Independent.

Какова ситуация во Франции?

На юго-западе страны из-за стремительного распространения лесного пожара эвакуировали более 10 тысяч человек. Огонь охватил около 2 тысяч гектаров территории к западу от Бордо. К борьбе со стихией привлекли около 500 пожарных.

Несмотря на сложные условия, информации о пострадавших во Франции пока нет.

Очаг возгорания расположен вблизи залива Аркашон, популярного туристического региона, поэтому среди эвакуированных много отдыхающих из кемпингов.

Пожары во Франции: смотрите видео

Эксперты отмечают, что в этом году в Европе уже выгорело больше территорий, чем в среднем за последние 20 лет. Одной из главных причин называют три волны экстремальной жары, которые почти непрерывно охватывали континент.

Огонь бушует в Испании: что известно?

Пожар продолжается в центральной Испании, в провинции Гвадалахара. Огонь уже охватил более 32 тысяч гектаров, из-за угрозы распространения стихии эвакуировали 34 населенных пункта.

К ликвидации пожара привлекли более 200 спасателей, наземную технику и авиацию. На данный момент сообщений о новых погибших или тяжело раненых нет.

В издании напомнили, что этот пожар произошел менее чем через две недели после трагедии на юге Испании, где огонь уничтожил небольшую общину иностранцев, поэтому погибли 13 человек.

По данным испанского Министерства экологического перехода, пожар в Гвадалахаре является вторым по масштабам в истории страны. Больше был только пожар прошлого года на северо-западе Испании, который уничтожил около 37 тысяч гектаров.

Пожары в Италии: какова ситуация?

На Сицилии из-за масштабных пожаров спасательные службы работают в усиленном режиме. С прошлой субботы пожарные совершили более тысячи выездов.

В одном из районов недалеко от Агридженто из-за приближения огня эвакуировали около 100 человек из жилых домов и медицинского учреждения, еще 22 пациента перевели в другие больницы. Распространению пламени способствуют сильный ветер и температура, которая приближается к +40 градусам или превышает этот показатель.

Стихийное бедствие на Сицилии: смотрите видео

Что происходит в других странах?

В Греции заканчивается четырехдневная волна экстремальной жары. Температура воздуха может подняться до +42 градусов, а в отдельных регионах юга и центра страны, в частности вблизи Афин, объявили наивысший уровень пожарной опасности.

На Кипре власти также предупредили население о сильной жаре – температура может достичь +43 градусов.

В то же время юг Англии страдает от продолжительной засухи. В некоторых районах дождей не было более месяца. Из-за дефицита воды крупнейшая водоснабжающая компания страны, Thames Water, обслуживающая около 10 миллионов потребителей, запретила использовать шланги для полива газонов и мытья автомобилей.

Ученые отмечают, что изменение климата усиливает жару и засушливость, особенно в юго-восточной части Европы. Это повышает риск масштабных лесных пожаров и создает дополнительные угрозы для здоровья людей.

Из-за продолжительной засухи и недостаточного притока воды из Альп также резко обмелел Дунай. В Будапеште уровень воды упал до 39 сантиметров – всего на 6 сантиметров выше исторического минимума, зафиксированного почти 30 лет назад. Наиболее сложная ситуация наблюдается к югу от столицы Венгрии, в районе города Бая, где в ближайшие дни уровень воды может снизиться до рекордных 21 сантиметра.

Одна из волн аномальной жары обрушилась на Европу в конце июня. Информационное агентство Reuters сообщало, что из-за экстремальных температур могли погибнуть более 10 тысяч человек. Больше всего от аномальной жары пострадали люди в возрасте от 65 лет.