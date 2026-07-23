Через це десяткам тисяч людей знадобилася евакуація. На жаль, відомо й про загиблих унаслідок пожеж. Детальніше про це інформує The Independent.

Яка ситуація у Франції?

На південному заході країни, через стрімке поширення лісової пожежі евакуювали понад 10 тисяч людей. Вогонь охопив близько 2 тисяч гектарів території на захід від Бордо. До боротьби зі стихією залучили близько 500 пожежників.

Попри складні умови, інформації про постраждалих у Франції наразі немає.

Осередок займання розташований поблизу затоки Аркашон, популярного туристичного регіону, тому серед евакуйованих багато відпочивальників із кемпінгів.

Пожежі у Франції: дивіться відео

Фахівці зазначають, що цього року в Європі вже вигоріло більше територій, ніж у середньому за останні 20 років. Однією з головних причин називають три хвилі екстремальної спеки, які майже безперервно охоплювали континент.

Вогонь вирує в Іспанії: що відомо?

Пожежа триває у центральній Іспанії, у провінції Гвадалахара. Вогонь уже охопив понад 32 тисячі гектарів, через загрозу поширення стихії евакуювали 34 населені пункти.

До ліквідації пожежі залучили понад 200 рятувальників, наземну техніку та авіацію. Наразі повідомлень про нових загиблих або тяжко поранених немає.

У виданні нагадали, що ця пожежа сталася менше ніж через два тижні після трагедії на півдні Іспанії, де вогонь знищив невелику громаду іноземців, через що загинули 13 людей.

За даними іспанського Міністерства екологічного переходу, пожежа в Гвадалахарі є другою за масштабами в історії країни. Більшою була лише пожежа минулого року на північному заході Іспанії, яка знищила близько 37 тисяч гектарів.

Пожежі в Італії: яка ситуація?

На Сицилії через масштабні пожежі рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Від минулої суботи пожежники здійснили понад тисячу виїздів.

В одному з районів поблизу Агрідженто через наближення вогню евакуювали близько 100 людей із житлових будинків та медичного закладу, ще 22 пацієнтів перевели до інших лікарень. Поширенню полум'я сприяють сильний вітер і температура, яка наближається до +40 градусів або перевищує цей показник.

Стихійне лихо в Сицилії: дивіться відео

Що відбувається в інших країнах?

У Греції завершується чотириденна хвиля екстремальної спеки. Температура повітря може піднятися до +42 градусів, а в окремих регіонах півдня та центру країни, зокрема поблизу Афін, оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

На Кіпрі влада також попередила населення про сильну спеку – температура може сягнути +43 градусів.

Водночас південь Англії потерпає від тривалої посухи. У деяких районах дощів не було понад місяць. Через дефіцит води найбільша водопостачальна компанія країни, Thames Water, яка обслуговує близько 10 мільйонів споживачів, заборонила використовувати шланги для поливу газонів і миття автомобілів.

Науковці наголошують, що зміна клімату посилює спеку та посушливість, особливо в південно-східній частині Європи. Це підвищує ризик масштабних лісових пожеж і створює додаткові загрози для здоров'я людей.

Через тривалу посуху та недостатній приплив води з Альп також різко обмілів Дунай. У Будапешті рівень води впав до 39 сантиметрів – лише на 6 сантиметрів вище історичного мінімуму, зафіксованого майже 30 років тому. Найскладніша ситуація спостерігається на південь від столиці Угорщини, у районі міста Бая, де найближчими днями рівень води може знизитися до рекордних 21 сантиметра.

Одна з хвиль аномальної спеки накрила Європу наприкінці червня. Інформаційна агенція Reuters повідомляла, що через екстремальні температури могли загинути понад 10 тисяч людей. Найбільше від аномальної спеки постраждали люди віком від 65 років.