По словам украинки, в Испании люди уделяют внимание удовольствию от общения, неспешному ритму жизни и не сосредотачиваются на карьере и "стремлении к успеху", пишет NV. За годы жизни за границей женщина извлекла для себя несколько "испанских уроков".

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Чему стоит поучиться у испанцев?

Правило сиесты

В Испании люди стараются оградить свободное время от работы, а не наоборот.

Не пускать никого в ваши так называемые "after hours" — это норма. Это только ваше время. Оно предназначено для отдыха, паузы, перезагрузки, удовольствия,

– поделилась Елена Любченко.

Общаться, а не просто проводить время вместе

В Испании люди не смотрят в телефоны во время встреч с друзьями или знакомыми – и украинка советует перенять эту привычку. Она предупредила, что сначала это будет неловко, но привыкнуть можно очень быстро.

Ритуалы

Для испанцев воскресный обед, на который приглашают всех родственников, – это не просто норма, а практически ритуал. На обед за сдвинутые столы в местных ресторанах привозят и младенцев, и прабабушек в инвалидных креслах, и очень дальних родственников.

Медленная ходьба

Украинка заметила, что часто ходит очень быстро, стараясь успеть всё. А вот в Испании люди более неторопливы.

Когда я приезжаю в Испанию и забываю киевский ритм передвижения — честное слово, у меня ощущение, что я живу другой жизнью в другом теле,

– добавила женщина.