За словами українки, в Іспанії люди звертають увагу на насолоду від соціальних контактів, неквапливий ритм життя та не фокусуються на кар'єрі й "досягаторстві", пише NV. За роки життя за кордоном жінка засвоїла для себе кілька "іспанських уроків".

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Чого варто повчитися в іспанців?

Правило сієсти

В Іспанії люди намагаються оберігати вільний час від роботи, а не навпаки.

Не пускати нікого у ваші так звані "after hours" – це норма. Це лише ваш час. Він для відпочинку, паузи, перезавантаження, задоволення,

– поділилася Олена Любченко.

Спілкуватися, а не лише проводити час разом

В Іспанії люди не дивляться в телефони під час зустрічей з друзями чи знайомими – і українка радить перейняти цю звичку. Вона попередила, що спершу це буде ніяково, але звикнути можна дуже швидко.

Ритуали

Для іспанців недільний обід, на який запрошують усіх родичів – це не просто норма, а практично ритуал. В обід за пересунені столи в місцевих ресторанах привозять і немовлят, і прабабусь на колісних кріслах, і дуже далеких родичів.

Повільна ходьба

Українка помітила, що часто дуже швидко ходить, намагаючись встигнути все. А ось в Іспанії люди повільніші.

Коли я приїжджаю до Іспанії та забуваю київський ритм пересування — чесне слово, у мене відчуття, що я живу інше життя в іншому тілі,

– додала жінка.