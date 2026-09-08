Впервые новый высокоскоростной поезд Frecciarossa 1000 начнет курсировать между городами летом 2027 года. Поездка займет примерно восемь с половиной часов в одну сторону, пишет Travel Off Path.

Что известно о новом поезде между Мюнхеном и Римом?

В отличие от популярных ночных поездов European Sleeper, этот высокоскоростной рейс будет дневным. Сейчас все пассажиры, путешествующие по этому маршруту днем, вынуждены делать как минимум одну пересадку. Чаще всего она происходит в Вероне, Болонье или Инсбруке – в зависимости от конкретного маршрута. А вот с запуском нового поезда необходимость искать стыковки в Альпах исчезнет.

Сейчас в Европе наблюдается своеобразный бум железнодорожных маршрутов, и издание связывает их появление с общим недовольством путешествиями на самолетах в Европе. Из-за недавнего введения системы въезда/выезда (EES) очереди на паспортном контроле стали очень длинными.

Согласно этой новой системе, все лица, не являющиеся гражданами стран ЕС, должны перед поездкой сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и отсканировать загранпаспорт. Эти правила касаются, в том числе, и украинцев. В ответ на это европейские операторы уже несколько лет подряд активно делают ставку именно на железнодорожное сообщение.

Между Римом и Мюнхеном поезд также будет останавливаться в нескольких других популярных городах:

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