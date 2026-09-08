Вперше новий високошвидкісний потяг Frecciarossa 1000 почне курсувати між містами влітку 2027 року. Дорога займатиме приблизно вісім з половиною годин в один бік, пише Travel Off Path.

Що відомо про новий потяг між Мюнхеном і Римом?

На відміну від популярних нічних потягів European Sleeper, цей високошвидкісний рейс буде денним. Зараз усі люди, що подорожують цим маршрутом вдень, змушені робити принаймні одну пересадку. Найчастіше вона відбувається у Вероні, Болоньї чи Інсбруку – залежно від конкретного маршруту. А ось з запуском нового потяга необхідність шукати стикування серед Альп зникне.

Зараз у Європі спостерігається своєрідний бум залізничних маршрутів, і видання пов'язує їхню появу із загальним незадоволенням подорожами літаками у Європі. Через нещодавнє запровадження системи в'їзду/виїзду (EES) черги на паспортному контролі стали дуже довгими.

Згідно з цією новою системою, усі люди, що не є громадянами країн ЄС, мають перед поїздкою здати відбитки пальців, фото обличчя та зісканувати закордонний паспорт. Стосуються ці правила в тому числі й українців. У відповідь на це європейські оператори вже кілька років поспіль активно роблять ставку саме на залізничне сполучення.

Між Римом та Мюнхеном потяг також зупинятиметься у кількох інших популярних містах:

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