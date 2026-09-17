В популярном туристическом регионе Италии Вьесте все больше жилья превращается в объекты краткосрочной аренды, куда приезжают туристы, пишет Mediafax.

Что происходит с жильем в Вьесте в Италии?

Помимо того, что жилья для долгосрочной аренды для местных жителей становится все меньше, цены на него продолжают расти. Поэтому местные жители требуют от итальянских властей принять меры, как это уже сделали в других городах.

Житель Вьесте Даниэль рассказал, что развитие туризма в городе привело к настоящему жилищному кризису для людей, которые не просто приезжают на отдых, а живут в городе в течение всего года.

В Вьесте мы сталкиваемся с настоящим социальным кризисом, который душит жителей. Найти жилье для аренды на целый год стало невозможно. Жилой фонд города был полностью монополизирован краткосрочной туристической арендой и пансионатами,

– сообщил он.

Вьесте – это одно из основных итальянских туристических направлений, известное своими пляжами, прозрачной водой и невероятным историческим центром с узкими улочками, белыми домами и небольшими площадями.

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Впрочем, для местного сообщества невероятный туристический успех города имеет свою цену: владельцы все чаще заинтересованы именно в том, чтобы сдавать жилье туристам на короткий срок, особенно летом. Зато для местных жителей мест для жизни остается все меньше.



В Вьесте невероятно много туристов / Фото Pexels

Особенно сильно это явление сказывается на людях, которым нужно постоянное жилье, чтобы жить и работать в Вьесте. Впрочем, проблема касается не только цен на аренду жилья. Еще один местный житель рассказал, что количество квартир и домов, доступных для долгосрочной аренды, настолько сильно сократилось, что найти жилье, подходящее для долгосрочной аренды, чрезвычайно сложно.

Впрочем, большая часть экономики города зависит именно от туризма – поэтому ситуация становится еще более острой. Летом спрос на жилье резко растет, и владельцы могут получить гораздо больший доход именно от краткосрочной аренды.