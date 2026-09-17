В популярному туристичному регіоні Італії В'єсте все більше житла перетворюється на помешкання для короткострокової оренди, куди заїжджають туристи, пише Mediafax.

Що відбувається з житлом у В'єсте в Італії?

Окрім того, що житла для довгострокової оренди для місцевих мешканців стає все менше, ціни на нього продовжують зростати. Тож місцеві вимагають від італійської влади вжити заходів, як це вже зробили в інших містах.

Житель В'єсте Даніель розповів, що розвиток туризму в місті призвів до справжньої житлової кризи для людей, що не просто приїздять на відпочинок, а живуть у місті протягом усього року.

У Вʼєсте ми стикаємося зі справжньою соціальною кризою, яка душить мешканців. Знайти житло для оренди на цілий рік стало неможливо. Житловий фонд міста був повністю монополізований короткостроковою туристичною орендою та пансіонатами,

– повідомив він.

В'єсте – це один з основних італійських туристичних напрямків, що відомий своїми пляжами, прозорою водою та неймовірним історичним центром з вузькими вуличками, білими будинками та невеликими площами.

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Втім, для місцевої громади неймовірний туристичний успіх міста має свою ціну: власники все частіше зацікавлені саме в тому, аби здавати житло туристам на короткий термін, і особливо влітку. Натомість для місцевих мешканців місць для життя залишається все менше.



У В'єсте неймовірно багато туристів / Фото Pexels

Особливо сильно впливає це явище на людей, яким потрібне постійне житло, аби жити та працювати у В'єсте. Втім, проблема стосується не лише цін на оренду житла. Ще один місцевий мешканець розповів, що кількість квартир та будинків, доступних для довгострокової оренди настільки сильно зменшилася, що знайти житло, придатне для довгострокової оренди, надзвичайно важко.

Втім, велика частина економіки міста залежить саме від туризму – тож через це ситуація стає навіть гострішою. Влітку попит на житло різко зростає, і власники можуть отримати набагато більший дохід саме від короткострокової оренди.