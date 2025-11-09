Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Что изменилось?
После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года паспортная система Украины временно не работала. Чтобы граждане могли путешествовать, власть разрешила продлевать срок действия загранпаспортов и вносить в них сведения о детях. Теперь этот временный порядок отменен.
С 29 октября 2025 года вступили в силу новые правила оформления заграничных документов. Согласно обновленным нормам:
- срок действия загранпаспорта для лиц от 16 лет – максимум 10 лет;
- для детей до 16 лет – максимум 4 года;
- каждый гражданин должен иметь отдельный паспорт, даже если ранее ребенок был вписан в документ одного из родителей.
Итак, все "продленные" паспорта нужно заменить на новые биометрические.
Кому из украинцев следует немедленно поменять загранпаспорта / Фото Unsplash
Почему старые паспорта больше не действуют?
В МИД объяснили, что путешествия с продленными паспортами могут создавать проблемы при пересечении границы. По международным стандартам ICAO, авиаперевозчики могут отказать в посадке лицам с паспортами, срок действия которых превышает 10 лет или продлен вручную. То же касается случаев, когда в паспорте вписаны данные детей – во многих странах такие документы не признаются действующими.
Что делать украинцам?
- Если вы за границей: Обратитесь в ближайшее посольство или консульство Украины. Там можно оформить удостоверение личности на возвращение в Украину – документ выдают в день обращения. Для детей до 16 лет он бесплатный, для взрослых – оформляется по консульскому сбору.
- Если вы в Украине: Подайте заявление на новый биометрический паспорт в любом отделении ГП "Документ", ЦНАП или территориальном подразделении Государственной миграционной службы.
Что будет с украинцами в ЕС после 2027 года?
- После завершения действия режима временной защиты в Европейском Союзе в марте 2027 года, украинцы, которые сейчас находятся в странах ЕС, не останутся без поддержки. Украинцам помогут вернуться домой или получить новый статус в странах ЕС.
- Европейская комиссия уже подготовила детальные рекомендации для государств-членов, чтобы переход был постепенным и скоординированным.