Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Что изменилось?

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года паспортная система Украины временно не работала. Чтобы граждане могли путешествовать, власть разрешила продлевать срок действия загранпаспортов и вносить в них сведения о детях. Теперь этот временный порядок отменен.

С 29 октября 2025 года вступили в силу новые правила оформления заграничных документов. Согласно обновленным нормам:

срок действия загранпаспорта для лиц от 16 лет – максимум 10 лет;

для детей до 16 лет – максимум 4 года;

каждый гражданин должен иметь отдельный паспорт, даже если ранее ребенок был вписан в документ одного из родителей.

Итак, все "продленные" паспорта нужно заменить на новые биометрические.



Кому из украинцев следует немедленно поменять загранпаспорта / Фото Unsplash

Почему старые паспорта больше не действуют?

В МИД объяснили, что путешествия с продленными паспортами могут создавать проблемы при пересечении границы. По международным стандартам ICAO, авиаперевозчики могут отказать в посадке лицам с паспортами, срок действия которых превышает 10 лет или продлен вручную. То же касается случаев, когда в паспорте вписаны данные детей – во многих странах такие документы не признаются действующими.

Что делать украинцам?

Если вы за границей: Обратитесь в ближайшее посольство или консульство Украины. Там можно оформить удостоверение личности на возвращение в Украину – документ выдают в день обращения. Для детей до 16 лет он бесплатный, для взрослых – оформляется по консульскому сбору.

Если вы в Украине: Подайте заявление на новый биометрический паспорт в любом отделении ГП "Документ", ЦНАП или территориальном подразделении Государственной миграционной службы.

