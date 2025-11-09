Кому з українців слід негайно поміняти закордонні паспорти

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Що змінилося?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року паспортна система України тимчасово не працювала. Щоб громадяни могли подорожувати, влада дозволила продовжувати термін дії закордонних паспортів та вносити до них відомості про дітей. Тепер цей тимчасовий порядок скасовано.

З 29 жовтня 2025 року набули чинності нові правила оформлення закордонних документів. Згідно з оновленими нормами:

термін дії закордонного паспорта для осіб від 16 років – максимум 10 років;

для дітей до 16 років – максимум 4 роки;

кожен громадянин повинен мати окремий паспорт, навіть якщо раніше дитину було вписано до документа одного з батьків.

Отже, усі "продовжені" паспорти потрібно замінити на нові біометричні.



Чому старі паспорти більше не діють?

У МЗС пояснили, що подорожі з продовженими паспортами можуть створювати проблеми при перетині кордону. За міжнародними стандартами ICAO, авіаперевізники можуть відмовити у посадці особам із паспортами, термін дії яких перевищує 10 років або продовжений вручну. Те саме стосується випадків, коли у паспорті вписані дані дітей – у багатьох країнах такі документи не визнаються чинними.

Що робити українцям?

Якщо ви за кордоном: Зверніться до найближчого посольства або консульства України. Там можна оформити посвідчення особи на повернення в Україну – документ видають у день звернення. Для дітей до 16 років він безкоштовний, для дорослих – оформлюється за консульським збором.

Якщо ви в Україні: Подайте заяву на новий біометричний паспорт у будь-якому відділенні ДП "Документ", ЦНАП або територіальному підрозділі Державної міграційної служби.

