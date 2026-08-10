О решении проигнорировать требование Испании отменить пограничный контроль 7 августа сообщили в аппарате премьер-министра страны Джорджии Мелони, пишет Politico.

Что известно о пограничном контроле в отношении Испании?

Правительство Испании накануне, 7 августа, призвало Италию отменить пограничный контроль. Также там пригрозили, что в случае отказа выполнить требование Мадрид примет "соразмерные" меры.

В Риме, в свою очередь, заявили, что не намерены прекращать проверки путешественников из Испании, а угрозы Испании отвергли.

Италия не принимает ультиматумов или требований из-за рубежа в отношении национальной безопасности и пограничного контроля,

– сообщили в офисе Мелони.

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Рим также отметил в заявлении, что меры будут сохранены "по крайней мере до 15 августа" или даже до тех пор, пока не будут полностью исключены "риски для безопасности Италии и угрозы терроризма". Кроме того, в офисе премьер-министра Италии подчеркнули, что в ближайшее время в Сеуте, анклаве Испании, ожидается новая волна мигрантов.

Почему Италия начала проверки?

Соответствующее решение в правительстве Италии было принято после прорыва мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту 30 июля. Тогда всего за несколько дней в страну ЕС незаконно попали около 50 000 человек.

Довольно быстро большинство из этих мигрантов вернулись домой, поняв, что им может грозить уголовная ответственность. Многие правительства осудили "недостаточную" реакцию Испании на миграционный кризис, в то время как Испания попросила не обвинять Марокко.