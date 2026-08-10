Про рішення ігнорувати вимогу Іспанії скасувати прикордонний контроль 7 серпня повідомили в офісі прем'єр-міністерки країни Джорджії Мелоні, пише Politico.

Що відомо про прикордонний контроль для Іспанії?

Уряд Іспанії того ж дня напередодні, 7 серпня, закликав Іспанію скасувати прикордонний контроль. Також там пригрозили, що у випадку відмови виконати вимогу, Мадрид вживатиме "пропорційних" заходів.

В Римі натомість заявили, що наміру припиняють перевірки мандрівників з Іспанії не мають – а погрози Іспанії відкинули.

Італія не приймає ультиматумів чи вимог з-за кордону щодо національної безпеки та прикордонного контролю,

– повідомили в офісі Мелоні.

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Рим також зазначив у заяві, що заходи збережуть "принаймні до 15 серпня", або ж навіть доки не будуть повністю виключені "ризики для безпеки Італії та загрози тероризму". Окрім того, в офісі прем'єр-міністерки Італії наголосили й на тому, що незабаром у Сеуті, анклаві Іспанії, очікується нова хвиля мігрантів.

Чому Італія розпочала перевірки?

Відповідне рішення в уряді Італії ухвалили після прориву мігрантів з Марокко до іспанської Сеути 30 липня. Тоді всього за кілька днів до країни ЄС незаконно потрапили близько 50 000 людей.

Досить швидко більшість з цих мігрантів повернулися додому, зрозумівши, що на них може очікувати кримінальна відповідальність. Чимало урядів засудили "недостатню" реакцію Іспанії на мігрантську кризу, тим часом як Іспанія попросила не звинувачувати Марокко.