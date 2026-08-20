О подготовке оперативных рекомендаций на брифинге в Еврокомиссии 20 августа сообщил пресс-секретарь по вопросам миграции Маркус Ламмерт, пишет "Радио Свобода".

Что требуется от "Резерв+" для женщин?

У пресс-секретаря спросили, известно ли Еврокомиссии о случаях, когда в отдельных странах женщин также просили предъявить "Резерв+" и подтвердить освобождение от военной службы. Ламмерт в ответ указал, что обновленное решение ЕС о продлении временной защиты, представленное в конце июля 2026 года, касается всех, независимо от пола.

Важно! 30 июля 2026 года в ЕС приняли решение продлить временную защиту еще на год – до 4 марта 2028 года. Впрочем, в процедуру получения убежища внесли поправки: уже сейчас защиту не будут предоставлять мужчинам призывного возраста (23–60 лет), если они не могут доказать выполнение военной обязанности или освобождение от нее.

Ранее МИД Украины уже сообщал, что обращался к Европейскому Союзу с просьбой упорядочить практику применения новых правил временной защиты, поскольку в министерство поступали жалобы от украинцев. Например, в некоторых странах у украинских женщин при оформлении защиты также требовали предъявить сведения из "Резерв+".

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Решение Рады не делает различия между мужчинами и женщинами в заявке. Речь идет о военной службе или бывшей военной службе. Поэтому нет никакой разницы между мужчинами и женщинами,

– заявил тем временем пресс-секретарь Еврокомиссии.

А потому что Евросоюз пока не предоставил странам-членам подробных разъяснений, некоторые национальные органы применяют новые правила, руководствуясь собственными инструкциями.

Впрочем, в МИД добавили, что такие случаи не носят массовый характер и касаются преимущественно ситуаций, когда лица, обратившиеся за временной защитой, не могли подтвердить законность выезда из Украины – например, предъявить штамп Государственной пограничной службы в заграничном паспорте.