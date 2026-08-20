Про підготовку оперативних рекомендацій на брифінгу в Єврокомісії 20 серпня повідомив речник з питань міграції Маркус Ламмерт, пише "Радіо Свобода".

Які є вимоги щодо "Резерв+" для жінок?

У речника запитали, чи відомо Єврокомісії про випадки, коли в окремих країнах жінок також просили показати "Резерв+" та довести звільнення від військового обов'язку. Ламмерт у відповідь вказав, що оновлене рішення ЄС про продовження тимчасового захисту, що представили наприкінці липня 2026 року, стосується усіх, незалежно від статі.

Важливо! 30 липня 2026 року у ЄС ухвалили рішення продовжити тимчасовий захист ще на рік – до 4 березня 2028 року. Втім, у процедуру отримання прихистку внесли поправки: вже зараз захист не даватимуть чоловікам призовного віку (23 – 60 років), якщо вони не можуть довести виконання військового обов'язку, або ж звільнення від нього.

Раніше МЗС України вже повідомляло, що зверталося до Європейського Союзу з проханням унормувати практики застосування нових правил тимчасового захисту, адже до міністерства надходили скарги від українців. Наприклад, в деяких країнах в українських жінок під час оформлення захисту також вимагали показати відомості з "Резерв+".

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Рішення Ради ЄС не розрізняє чоловіка та жінку у заявці. Йдеться про військову службу або колишню військову службу. Тож немає жодної різниці між чоловіками та жінками,

– заявив тим часом речник Єврокомісії.

І через те, що Євросоюз поки що не надав країнам-членам детальних роз'яснень, деякі національні органи використовують нові правила, керуючись власними інструкціями.

Втім, у МЗС додали, що випадки не є масовими, та стосуються переважно ситуацій, коли заявники на тимчасовий захист не могли підтвердити законність виїзду з України – наприклад, показати штамп Державної прикордонної служби у закордонному паспорті.