Несколько городов в Европе считаются чрезвычайно опасными, и перед поездкой туда следует тщательно взвесить все риски, пишет "ТСН".

Какие города мира считаются самыми опасными?

Сан-Педро-Сула

Этот город расположен в Гондурасе и стабильно входит в первую тройку самых опасных городов мира. По количеству убийств 700-тысячный Сан-Педро-Сула имеет один из самых высоких показателей: 170 на 100 000 жителей ежегодно.

При этом днем в большинстве районов города вполне безопасно, а вот ночью лучше не выходить на улицу.

Акапулько

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Акапулько в Мексике для большинства людей известно прежде всего как невероятный курорт с роскошным сервисом, климатом и бурной ночной жизнью. Раньше в Акапулько часто проводили время голливудские звезды и бизнесмены, но со временем все изменилось.

Многие местные предприниматели инвестируют уже не в туризм, а в местные банды, картели и партии наркотиков.

Каракас

Столица Венесуэлы уже не первый раз попадает в различные списки опасных городов мира. Этому способствуют не только политическая нестабильность, но и инфляция, вооруженные нападения, похищения и кризис власти.

Порт-Морсби

Этот город расположен в Папуа-Новой Гвинее и считается опасным прежде всего из-за большого количества насильственных преступлений. В новостях часто сообщают о нападениях с ножами и огнестрельным оружием, и особенно часто это происходит в бедных кварталах.

Городская полиция недостаточно укомплектована, и поэтому реагирует на вызовы недостаточно быстро.

Йоханнесбург

Этот город является крупнейшим экономическим центром Южной Африки. В то же время здесь не обходится без преступности. Высокий уровень безработицы и социального неравенства приводит к всплеску вооруженных нападений и уличных краж.

Гренобль

Даже один из городов Франции попал в список самых опасных в мире – ведь некоторые его районы оказались под контролем преступных группировок, поэтому там порой происходят вооруженные столкновения.