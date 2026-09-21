Кілька міст у Європі вважаються неймовірно небезпечними, і перед поїздкою туди слід точно зважити на усі ризики, пише "ТСН".
Які міста світу вважаються найбільш небезпечними?
Сан-Педро-Сула
Це місто розташована у Гондурасі та стабільно входить до першої трійки найбільш небезпечних міст світу. За кількістю вбивств 700-тисячний Сан-Педро-Сула має один з найвищих показників: 170 на 100 000 мешканців кожного року.
При цьому вдень у більшості районів міста цілком безпечно, а ось вночі краще не виходити на вулицю.
Акапулько
Акапулько у Мексиці для більшості людей відоме передусім як неймовірний курорт з розкішним сервісом, кліматом та бурхливим нічним життям. Раніше в Акапулько часто проводили час голлівудські зірки та бізнесмени, але згодом усе змінилося.
Чимало місцевих бізнесів інвестують вже не в туризм, а у місцеві банди, картелі та партії наркотиків.
Каракас
Столиця Венесуели вже не перший раз потрапляє до різноманітних списків небезпечних міст світу. Цьому сприяють не лише політична нестабільність, але й інфляція, збройні напади, викрадення та криза влади.
Порт-Морсбі
Це місто розташоване у Папуа Нова Гвінея та небезпечним вважається передусім через велику кількість насильницьких злочинів. Часто в новинах повідомляють про напади з ножами та вогнепальною зброєю, і особливо часто це відбувається у бідних кварталах.
Поліція міста недостатньо укомплектована, і тому на відгуки реагують недостатньо швидко.
Йоганнесбург
Це місто є найбільшим економічним центром Південної Африки. Водночас не бракує тут і криміналу. Високий рівень безробіття та соціальної нерівності призводить до сплеску збройних нападів та вуличних крадіжок.
Гренобль
Навіть одне з міст Франції потрапило до списку найбільш небезпечних у світі – адже деякі його райони опинилися під контролем злочинних угрупувань, тож там часом трапляються збройні сутички.