Кілька міст у Європі вважаються неймовірно небезпечними, і перед поїздкою туди слід точно зважити на усі ризики, пише "ТСН".

Які міста світу вважаються найбільш небезпечними?

Сан-Педро-Сула

Це місто розташована у Гондурасі та стабільно входить до першої трійки найбільш небезпечних міст світу. За кількістю вбивств 700-тисячний Сан-Педро-Сула має один з найвищих показників: 170 на 100 000 мешканців кожного року.

При цьому вдень у більшості районів міста цілком безпечно, а ось вночі краще не виходити на вулицю.

Акапулько

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Акапулько у Мексиці для більшості людей відоме передусім як неймовірний курорт з розкішним сервісом, кліматом та бурхливим нічним життям. Раніше в Акапулько часто проводили час голлівудські зірки та бізнесмени, але згодом усе змінилося.

Чимало місцевих бізнесів інвестують вже не в туризм, а у місцеві банди, картелі та партії наркотиків.

Каракас

Столиця Венесуели вже не перший раз потрапляє до різноманітних списків небезпечних міст світу. Цьому сприяють не лише політична нестабільність, але й інфляція, збройні напади, викрадення та криза влади.

Порт-Морсбі

Це місто розташоване у Папуа Нова Гвінея та небезпечним вважається передусім через велику кількість насильницьких злочинів. Часто в новинах повідомляють про напади з ножами та вогнепальною зброєю, і особливо часто це відбувається у бідних кварталах.

Поліція міста недостатньо укомплектована, і тому на відгуки реагують недостатньо швидко.

Йоганнесбург

Це місто є найбільшим економічним центром Південної Африки. Водночас не бракує тут і криміналу. Високий рівень безробіття та соціальної нерівності призводить до сплеску збройних нападів та вуличних крадіжок.

Гренобль

Навіть одне з міст Франції потрапило до списку найбільш небезпечних у світі – адже деякі його райони опинилися під контролем злочинних угрупувань, тож там часом трапляються збройні сутички.