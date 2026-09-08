Украинка Людмила Русина живет в Германии уже более 4 лет, и за это время она не раз удивлялась местным правилам. Поэтому она рассказала, можно ли собирать плоды с "ничейных" деревьев в этой стране.

Можно ли собирать плоды с деревьев в Германии?

В Германии срывать с дерева, растущего у дороги, грушу, яблоко или даже липовый цвет точно не стоит – ведь такого понятия, как "ничейное дерево", в стране просто не существует. У каждого дерева есть владелец: частное лицо или община.

А за самовольный сбор чужих плодов можно получить неприятное наказание, ведь это расценивается как кража. А за кражу в Германии предусмотрен штраф или даже до 5 лет лишения свободы.

А мне, если честно, всегда так хочется сорвать липовый цвет! И сколько я ни спрашивала у немцев, они говорят, что лучше этого не делать,

– поделилась украинка.

Впрочем, это не значит, что не существует способов собирать фрукты в Германии легально. И их даже два.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Украинка рассказала о сборе фруктов в Германии: смотрите видео

Как легально собирать плоды с деревьев в Германии?

Украинка рассказала, что недавно сама воспользовалась способом легального сбора фруктов. В интернете можно найти карту под названием Munraubkarte. Нужно просто зайти на сайт, выбрать свой регион и найти разрешенные фруктовые и ягодные деревья. С них собирать плоды уже можно.

А вот второй способ удивил украинку.

Казалось бы, жадные немцы, но делятся своими фруктами. И если на плодовом дереве вы видите желтую ленту, это означает, что хозяин разрешает собирать с него плоды для собственного потребления,

– рассказала блогерша.

Она добавила, что делать это все же следует осторожно и не ломать ветки.

Проект с желтой лентой начал действовать еще в 2020 году, и его цель заключается в том, чтобы как можно меньше фруктов оставалось несобранными, пишет Ekapija. Он стартовал в федеральной земле Баден-Вюртемберг, и после того, как местные жители хорошо отреагировали на него, он распространился и на остальную часть Германии.

Для того чтобы собирать плоды, не нужно спрашивать разрешения у владельца – сама лента уже является признаком того, что сбор разрешен.