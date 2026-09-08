Українка Людмила Русіна живе в Німеччині вже понад 4 роки, і за цей час вона неодноразово дивувалася місцевим правилам. Тож вона розповіла, чи можна збирати плоди з "нічийних" дерев у країні.

Чи можна збирати плоди з дерев у Німеччині?

У Німеччині зривати з дерева, що росте при дорозі, грушу, яблуко, чи навіть липовий цвіт точно не варто – адже такого поняття, як "нічийне дерево" в країні просто не існує. Кожне дерево має власника: приватну особу чи громаду.

А за самовільний збір чужих плодів можна отримати неприємне покарання, адже розцінюється він як крадіжка. А за крадіжку у Німеччині передбачений штраф, або ж навіть до 5 років позбавлення волі.

А мені, якщо чесно, завжди так хочеться зірвати липового цвіту! І скільки я не запитувала у німців, кажуть, краще не треба,

– поділилася українка.

Втім, це не означає, що не існує способів збирати фрукти у Німеччині легально. І їх навіть два.

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Українка розповіла про збір фруктів у Німеччині: дивіться відео

Як легально збирати плоди з дерев у Німеччині?

Українка розповіла, що способом легального збору фруктів скористалася нещодавно сама. В інтернеті можна знайти мапу, що називається Munraubkarte. Потрібно просто зайти на неї, обрати свій регіон та знайти дозволені фруктові та ягідні дерева. З них збирати плоди вже можна.

А ось другий спосіб здивував українку.

Здавалося б, жадібні німці, але діляться своїми фруктами. І якщо на плодовому дереві ви бачите жовту стрічку, це означає, що господар дозволяє збирати з нього плоди для власного користування,

– розповіла блогерка.

Вона додала, що робити це все ж слід обережно та не ламати гілки.

Проєкт з жовтою стрічкою почав діяти ще 2020 року, і його мета полягає у тому, аби якомога менше фруктів залишалися незібраними, пише Ekapija. Розпочався він у федеральній землі Баден-Вюртемберг, і після того, як на нього добре відреагували місцеві мешканці, він поширився і на решту Німеччини.

Для того, аби збирати плоди, не потрібно запитувати дозволу у власника – сама стрічка вже є ознакою, що збір дозволений.