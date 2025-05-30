За несколько месяцев сезонной работы в Европе можно действительно заработать неплохие деньги. Об этом пишет 24 Канал.

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Какую страну лучше выбрать

Польша: преимущества и недостатки

В Польше очень много вакансий для студентов без знания языка и опыта, особенно в сельском хозяйстве и на складах. Например, в этом году можно найти вакансии на уборке клубники, яблок или упаковке товаров в крупных городах, таких как Варшава, Вроцлав или Познань.

Польша удобна тем, что для сезонной работы достаточно безвиза. Также там значительно легче устроиться. Это хороший вариант для тех, кто ищет быстрый заработок без знания языка и хочет минимизировать расходы на дорогу.

Однако учитывайте, что сезонная работа в Польше физически тяжелаяа, с ранними подъемами и длинными сменами. При этом зарплаты ниже, чем в Германии или Чехии, особенно для неквалифицированного труда.

Германия: преимущества и недостатки

Зарплаты в Германии значительно выше, чем в Польше – от 1 500 до 2 500 евро в месяц. Там даже действует программа Work and Travel Germany (ZAV), которая позволяет совмещать работу и путешествия.

Однако нужно подаваться заранее, и взять могут не всех. Часто требуют хотя бы базовое знание языка – немецкого или английского.

Оформление документов сложнее, чем в Польше, поэтому требует больше времени и затрат.

Чехия: преимущества и недостатки

Чехия активно нанимает украинцев на сезонные работы, в частности на заводы, склады и сельское хозяйство. Вакансии доступны и для студентов без опыта. Знание чешского не обязательно, хоть, конечно, будет плюсом.

Заработки выше, чем в Польше, но ниже, чем в Германии. Например, на складах или заводах в крупных городах можно заработать примерно 1000 – 1500 евро в месяц.

Однако есть весомый недостаток – для работы нужна рабочая виза или разрешение на работу, что может занять больше времени, чем в Польше.

Выводы: