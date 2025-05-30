За кілька місяців сезонної роботи в Європі можна дійсно заробити непогані кошти. Про це пише 24 Канал.

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Яку країну краще обрати

Польща: переваги та недоліки

У Польщі дуже багато вакансій для студентів без знання мови та досвіду, особливо в сільському господарстві та на складах. Наприклад, цьогоріч можна знайти вакансії на збиранні полуниці, яблук чи пакуванні товарів у великих містах, таких як Варшава, Вроцлав чи Познань.

Польща зручна тим, що для сезонної роботи достатньо безвізу. Також там значно легше влаштуватися. Це хороший варіант для тих, хто шукає швидкий заробіток без знання мови й хоче мінімізувати витрати на дорогу.

Однак зважайте, що сезонна робота у Польщі фізично важка, з ранніми підйомами та довгими змінами. При цьому зарплати нижчі, ніж у Німеччині чи Чехії, особливо для некваліфікованої праці.

Німеччина: переваги та недоліки

Зарплати у Німеччині значно вищі, ніж у Польщі – від 1 500 до 2 500 євро на місяць. Там навіть діє програма Work and Travel Germany (ZAV), яка дозволяє поєднувати роботу та подорожі.

Проте потрібно подаватися заздалегідь, і взяти можуть не всіх. Часто вимагають бодай базове знання мови – німецької чи англійської.

Оформлення документів складніше, ніж у Польщі, тож потребує більше часу та витрат.

Чехія: переваги та недоліки

Чехія активно наймає українців на сезонні роботи, зокрема на заводи, склади та сільське господарство. Вакансії доступні й для студентів без досвіду. Знання чеської не обов’язкове, хоч, звісно, буде плюсом.

Заробітки вищі, ніж у Польщі, але нижчі, ніж у Німеччині. Наприклад, на складах чи заводах у великих містах можна заробити приблизно 1000 – 1500 євро на місяць.

Проте є вагомий недолік – для роботи потрібна робоча віза або дозвіл на роботу, що може зайняти більше часу, ніж у Польщі.

Висновки: