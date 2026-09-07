Украинская блогерша Людмила Русина уже 4 года живет в Германии – и она рассказала о необычном для украинцев законе, который может обернуться большим штрафом. Забирать детей из школы ради поездок или просто позволять им пропускать уроки без уважительной причины нельзя – за это штрафуют.

При этом, что интересно, штрафуют не всегда родителей, а порой и самих детей.

Как именно штрафуют за прогулы школы в Германии?

Украинка рассказала, что в Германии ребенок по закону обязан посещать школу с 6 до 16 лет. Наказывается не только целый день, но даже один час прогула без уважительной причины.

И здесь не получится, как мы привыкли, просто так договориться с директором и уехать в отпуск на несколько дней раньше начала каникул, потому что билеты дешевые. Ведь за такое в Германии привлекают к ответственности,

– поделилась украинка.

Не спасет даже больничный, если впоследствии выяснится, что ребенок не болел. А в аэропортах семьи с детьми, которые должны были бы быть на занятиях, часто проверяет полиция – и если обнаружится, что ребенок без уважительной причины пропускает школу, штрафа избежать не удастся.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Блогерша живет в Тюрингии – и там за систематические прогулы штраф может достигать 1500 евро. Но в Берлине он даже выше – 2500 евро. А если ребенок прогуливает школу после 14 лет, то последствия будут еще более серьезными, и штрафовать в таком случае будут не только родителей, но и самого прогуливающего подростка. В некоторых ситуациях ребенка могут даже направить на общественные работы.

Украинка рассказала о штрафах за прогулы в Германии: смотрите видео

И штрафы существуют не только на бумаге: их действительно налагают и на родителей, и на учеников. Например, в 2020 году только в одной немецкой земле наложили штрафы в 5680 случаях прогулов, пишет BBC. Это принесло местным властям 616 000 евро, при этом наибольшее количество случаев (более 2280) зафиксировали в Лейпциге.

Существуют ли подобные штрафы в других странах?

Германия – не единственная страна ЕС, которая наказывает за прогулы в школе. В Австрии власти также несколько лет назад ужесточили наказание для родителей в подобных случаях. Штрафы колеблются от 110 до 600 евро.

Между тем во Франции больше полагаются на диалог между школой и родителями, чтобы решить проблему прогулов. Но в случае крайней меры все же могут взыскать штраф в размере 135 евро.