Українська блогерка Людмила Русіна вже 4 роки живе у Німеччині – і вона розповіла про незвичний для українців закон, що може обернутися великим штрафом. Забирати дітей зі школи задля поїздок, або ж просто дозволяти їм пропустити уроки без поважної причини не можна – за це штрафують.

При цьому, що цікаво, штрафують не завжди батьків, а часом і самих дітей.

Як саме штрафують за прогули школи у Німеччині?

Українка поділилася, що в Німеччині дитина за законом зобов'язана відвідувати школу з 6 до 16 років. Карається не лише цілий день, але й навіть одна година прогулу без поважної причини.

І тут не вийде, як ми звикли, просто так домовитися з директором і рванути у відпустку на кілька днів раніше початку канікул, тому що квитки дешеві. Бо за таке в Німеччині притягують до відповідальності,

– поділилася українка.

Не врятує навіть лікарняний, якщо згодом виявиться, що дитина не хворіла. А в аеропортах родини з дітьми, що мали б бути на заняттях, часто перевіряє поліція – і якщо виявлять, що дитина без поважної причини пропускає школу, штрафу уникнути не вдасться.

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Блогерка живе у Тюринґії – і там за систематичні прогули штраф може сягати 1500 євро. Але у Берліні він навіть вищий – 2500 євро. А якщо дитина прогулює школу після 14 років, то наслідки будуть навіть серйознішими, і штрафуватимуть у такому випадку не лише батьків, а й підлітка, що прогулює. В деяких ситуаціях дитину можуть навіть направити на громадські роботи.

Українка розповіла про штрафи за прогули в Німеччині: дивіться відео

І штрафи існують не лише на папері: їх і справді накладають і на батьків, і на учнів. Наприклад, 2020 року лише в одній німецькій землі наклали штрафи у 5680 випадках прогулів, пише BBC. Це принесло місцевій владі 616 000 євро, і при цьому найбільше випадків (понад 2280) зафіксували у Лейпцигу.

Чи існують подібні штрафи в інших країнах?

Німеччина – це не єдина країна ЄС, що карає за прогули школи. В Австрії влада також кілька років тому посилила покарання для батьків у подібних випадках. Штрафи коливаються між 110 та 600 євро.

Тим часом у Франції більше покладаються на діалог між школою та батьками, аби розв'язати проблему прогулів. Та у випадку крайнього заходу все ж можуть стягнути штраф у розмірі 135 євро.