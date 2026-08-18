Во время отдыха на пляже мало кому хочется лежать в нескольких десятках метров от воды, в толпе и среди десятков других туристов. Именно поэтому многие путешественники прибегают к "лайфхакам" – оставляют полотенце или другие вещи на шезлонгах на ночь, чтобы провести бронирование на следующий день, пишет Express.

Вот только в Италии за такую тактику уже предусмотрен штраф.

Почему в Италии нельзя оставлять полотенца на шезлонгах?

Туристов, желающих отдохнуть на очень популярном европейском курорте, предупреждают о том, что не следует использовать распространенные уловки для резервирования пляжных шезлонгов. Намеренное оставление полотенца, зонтика или других личных вещей с целью занять лучшее место на пляже на следующий день может показаться безобидным, однако однако эта практика категорически запрещена в Италии.

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Если вас поймают на попытке прибегнуть к ней, штраф составит 500 евро, а общие расходы будут даже выше: все, что вы оставите на лежаке, конфискуют, поэтому в итоге придется покупать новую вещь.

Итальянская полиция недавно усилила борьбу с так называемыми "зонтичными мошенниками" – так называют людей, которые пытаются занять места на бесплатных пляжах, не находясь на них.

И это не пустая угроза – во время недавней операции на пляже Лагетто в Торре-дель-Греко, что рядом с Неаполем, береговая охрана конфисковала около 40 оставленных предметов. Часть из этих вещей, вероятно, пролежала на пляже более двух дней. А виновникам, которых сейчас разыскивают, грозят штрафы до 500 евро.

Туристы часто воспринимают оставление полотенца как аналог той же практики на шезлонге в отеле. Вот только разница заключается в том, что итальянский бесплатный пляж является общественной территорией.

Эти штрафы налагаются не просто потому, что властям не нравятся оставленные без присмотра полотенца. Эти правила существуют для того, чтобы сохранить доступ к побережью, находящемуся в общественной собственности, и предотвратить самовольное занятие людьми лучших участков пляжа на несколько дней подряд,

– пояснил эксперт по путешествиям Грациано Гальярди.

Кроме того, оставленные вещи создают проблемы для работников города и пляжей: мешают уборке и препятствуют доступу служб экстренной помощи.