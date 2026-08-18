Під час відпочинку на пляжі мало кому хочеться лежати за кількадесят метрів від води, у тисняві та серед десятків інших туристів. Саме тому чимало мандрівників вдаються до "лайфхаків" – залишають рушник чи інші речі на лежаках на ніч, аби забронювати їх на наступний день, пише Express.

Ось тільки в Італію за таку тактику вже передбачений штраф.

Чому в Італії не можна залишати рушники на лежаках?

Туристів, що хочуть відпочити на дуже популярному європейському курорті, застерігають від того, аби використовувати популярні трюки для того, аби зарезервувати пляжні лежаки. Навмисне залишення рушника, парасольки чи інших особистих речей, аби зайняти найкраще місце на пляжі на наступний день може видаватися невинним, проте насправді ця практика категорично заборонена в Італії.

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Якщо вас зловлять на спробі її використати, штраф сягне 500 євро, а загальні витрати будуть навіть вищі: будь-що, що ви залишите на лежаку, конфіскують, тож зрештою доведеться купувати нову річ.

Італійська поліція нещодавно посилила боротьбу з так званими "парасольковими шахраями" – так називають людей, що намагаються зайняти ділянки на безплатних пляжах, не перебуваючи на них.

І це не пуста погроза – під час нещодавньої операції на пляжі Лагетто в Торре-дель-Греко, що поряд з Неаполем, берегова охорона конфіскувала приблизно 40 залишених предметів. Частина з цих речей, ймовірно, пролежали на пляжі більше, ніж два дні. А винуватцям, яких зараз розшукують, загрожують штрафи до 500 євро.

Туристи часто сприймають залишення рушника як аналог тієї ж практики на шезлонгу у готелі. Ось тільки різниця полягає у тому, що італійський безплатний пляж є громадською територією.

Ці штрафи накладаються не просто тому, що владі не подобаються залишені без нагляду рушники. Ці правила існують для того, щоб зберегти доступ до узбережжя, що перебуває у громадській власності, та запобігти тому, щоб люди самовільно займали найкращі ділянки пляжу на кілька днів поспіль,

– пояснив експерт з подорожей Граціано Гальярді.

Окрім того, залишені речі створюють проблеми для працівників міста та пляжів: заважають прибирати та перешкоджають доступу служб екстреної допомоги.