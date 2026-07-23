Украинка рассказала, сколько денег нужно, чтобы переехать в Испанию.

Какие средства нужно иметь для переезда в Испанию?

Прежде всего женщина пояснила, что даже если вы участвуете в программе по получению бесплатного жилья, существует период ожидания.

Я не уверена, что 500 евро хватит на время ожидания,

– отметила украинка.

Так, она рекомендует действовать по одному из трех сценариев:

отказаться от переезда в Испанию;

рассмотреть в качестве альтернативы другую страну;

накопить денег.

Украинка подчеркивает, что финансовая подушка для переезда в Испанию необходима. Одной из проблем в стране может стать аренда жилья. "Есть очень много нюансов", – говорит женщина. Речь идет, в частности, о задатке.

Она также подчеркнула, что "с испанцами нужно торговаться об условиях, на которых они согласны предоставить вам жилье". Например, если у вас есть дети, от вас могут потребовать более крупный залог. Или же попросят заключить договор, причем у каждого арендодателя свои условия.

Украинка подытожила, что в случае, если вы участвуете в программе, стоит позаботиться о сумме, которой хватило бы на 1–2 недели ожидания. Иногда этот срок может быть больше, не исключено, что удастся все оформить и быстрее.

Как найти работу в Испании?

Украинцы, находящиеся в Испании под временной защитой, могут официально устроиться на работу без оформления дополнительного разрешения на работу.

Для этого необходимо получить идентификационный номер иностранца (NIE), зарегистрироваться в системе социального страхования и начать поиск подходящей вакансии. Работу можно искать, в частности, через популярные платформы InfoJobs и Jooble.

Наиболее востребованные сферы и ориентировочные доходы:

Гостинично-ресторанная сфера, туризм (HORECA) – примерно от 1 250 до 1 500 евро в месяц.

Логистика и складская работа – заработок начинается ориентировочно от 1 200 евро в месяц.

IT и цифровые технологии – опытные специалисты могут получать от 1 800 до 2 500 евро нетто и более.

Отметим также, что минимальная заработная плата в Испании составляет 1 160 евро в месяц при условии выплаты зарплаты 14 раз в год.