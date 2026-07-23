Українка розповіла, скільки грошей треба, щоб переїхати в Іспанію.

Які кошти треба мати для переїзду до Іспанії?

Насамперед жінка пояснила, що навіть якщо ви йдете на програму з отримання безкоштовного житла, є час очікування.

Я не впевнена, що 500 євро вистачить на час очікування,

– зазначила українка.

Так, вона рекомендує діяти за одним із 3 сценаріїв:

відмовитися від переїзду до Іспанії;

розглянути для себе іншу країну;

підзбирати грошей.

Українка наголошує, що фінансова подушка для переїзду до Іспанії необхідна. Однією з проблем у країні може стати оренда житла. "Є дуже багато нюансів", – каже жінка. Йдеться, зокрема, про завдаток.

Вона також підкреслила, що "з іспанцями треба торгуватися за умови, на яких вони згодні надавати вам житло". Наприклад, якщо ви маєте дітей, від вас можуть вимагати більший завдаток. Або ж попросять укладати договір, а умови кожен власник має свої власні.

Українка підсумувала, що у разі, якщо ви йдете на програму, варто подбати про суму, якої вистачило б на 1 – 2 тижні очікування. Іноді цей термін може бути більшим, не виключено, що вдасться все оформити й швидше.

Як знайти роботу в Іспанії?

Українці, які перебувають в Іспанії під тимчасовим захистом, можуть офіційно працевлаштуватися без оформлення додаткового дозволу на роботу.

Для цього необхідно отримати ідентифікаційний номер іноземця NIE, зареєструватися в системі соціального страхування та почати пошук відповідної вакансії. Роботу можна шукати, зокрема, через популярні платформи InfoJobs і Jooble.

Найбільш затребувані сфери та орієнтовні доходи:

Готельно-ресторанна сфера, туризм (HORECA) – приблизно від 1 250 до 1 500 євро на місяць.

Логістика та складська робота – заробіток стартує орієнтовно від 1 200 євро на місяць.

IT та цифрові технології – досвідчені фахівці можуть отримувати від 1 800 – 2 500 євро нетто і більше.

Зауважимо також, що мінімальна заробітна плата в Іспанії становить 1 160 євро на місяць за умови виплати зарплати 14 разів на рік.