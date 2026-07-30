По состоянию на 19 июля число смертей, связанных с высокими температурами, в Германии составило уже 9800. Это больше, чем в любой год за последнее десятилетие, пишет Die Zeit.

Что известно о последствиях волн жары в Германии?

Согласно данным Института имени Роберта Коха, наибольшее количество смертей пришлось на 2018 год – но тогда их было 9000 по сравнению с 9800 в этом году. И большая часть этих смертей, то есть более 5 тысяч, приходится на особенно жаркие дни во второй половине июня. Тогда из-за волны жары во многих регионах страны температура поднялась до +40 градусов.

В 2026 году в период с начала апреля по 12 июля, по оценкам, от жары погибли 7900 человек. И только за неделю с особенно высокой температурой с 13 по 19 июля число жертв увеличилось еще на 1900.

Данные Института показывают, что в недели, когда средняя температура превышает 20 градусов, показатели смертности обычно значительно выше, чем в более прохладные летние недели. Данные для проведения анализа были основаны на данных 52 метеостанций Немецкой метеорологической службы.

И именно в неделю с 13 по 10 июля средненедельная температура составила 20,9 градуса. А в двенадцати федеральных землях средние температуры также превысили 20 градусов.

Между тем бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил, что за период июньской жары было зарегистрировано 2 тысячи смертей – и это повысило обычный уровень смертности на 48%.

К слову, повышение температуры снова прогнозируют на начало августа. Например, в Польше прогнозируют аномальную жару, пик которой наступит 3–5 августа с температурой свыше 40 градусов по Цельсию.