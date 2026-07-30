Станом на 19 липня кількість смертей, що пов'язані з високими температурами, у Німеччині становила вже 9800. Це більше, ніж у будь-який рік за останнє десятиліття, пише Die Zeit.

Що відомо про наслідки хвиль спеки в Німеччині?

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, найбільша кількість смертей припадала на 2018 рік – але тоді їх було 9000 порівняно з 9800 цьогоріч. І більша частина з цих смертей, тобто понад 5 тисяч, припадає на особливо спекотні дні у другій половині червня. Тоді через хвилю спеки в багатьох регіонах країни температура піднялася до +40 градусів.

У 2026 році в період з початку квітня до 12 липня, за оцінками, від спеки загинули 7900 людей. І лише за тиждень особливо високої температури з 13 по 19 липня додалося ще 1900 жертв.

Дані Інституту показують, що у тижні, коли середня температура перевищує 20 градусів, показники смертності зазвичай значно вищі, ніж у прохолодніші літні тижні. Дані для проведення аналізу базували на 52 метеостанціях Німецької метеорологічної служби.

І саме в тиждень між 13 та 10 липня середньотижнева температура становила 20,9 градуса. А у дванадцятих федеральних землях середні температури також перевищили 20 градусів.

Тим часом Бельгійський інститут громадського здоров'я Sciensano повідомив, що за період червневої спеки зареєстрували 2 тисячі смертей – і це підвищило звичайний рівень смертності на 48%.

До слова, підвищення температури знову прогнозують на початок серпня. Наприклад, у Польщі прогнозують аномальну спеку, пік якої настане 3 – 5 серпня з температурою у понад 40 градусів за Цельсієм.