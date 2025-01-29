Ранее эта компания уже попадала в скандалы относительно лукизма, однако теперь их правила четко прописаны в условиях перевозки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Самые безопасные авиакомпании мира: где в "воздушном рейтинге" популярны Ryanair и Wizz Air

Новые правила Spirit Airlines

Ранее Spirit запрещал пассажирам ходить босиком и носить одежду, которая считалась "непристойной", однако в новом контракте это четко уточнено.

22 января компания обновила договор перевозки, прописав, что в салоне нельзя заходить босиком. Также пассажиру нельзя подниматься на борт или он должен покинуть самолет, если "неподобающим образом одет, или одежда или предметы, включая бодиарт, носят непристойный или оскорбительный характер".

Под "неподобающим видом" компания понимает одежду, которая просвечивается, а также недостаточно прикрытые грудь, ягодицы или "другие интимные части тела".

Напомним, что в октябре двух женщин высадили из самолета Spirit Airlines из-за "слишком откровенного внешнего вида". Однако пассажирки были одеты в джинсы, кроп-топы и джемперы. По их словам, на борту было очень жарко, чтобы одевать еще и пальто.



Как были одеты девушки / скриншот с сайта The Mirror

В общем теперь пассажирам Spirit Airlines, возможно, придется скрывать некоторые свои татуировки. Также нужно будет учитывать правила компании относительно одежды. Ведь в случае недопущения на борт компенсации не будет, а расходы на билеты окажутся напрасными.