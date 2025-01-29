Раніше ця компанія вже втрапляла в скандали щодо лукізму, однак тепер їхні правила чітко прописані в умовах перевезення. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Нові правила Spirit Airlines

Раніше Spirit забороняв пасажирам ходити босоніж і носити одяг, який вважався "непристойним", проте в новому контракті це чітко уточнено.

22 січня компанія оновила договір перевезення, прописавши, що в салоні не можна заходити босоніж. Також пасажиру не можна підійматися на борт або він повинен покинути літак, якщо "неналежним чином одягнений, чи одяг або предмети, включаючи бодіарт, носять непристойний чи образливий характер".

Під "неналежним виглядом" компанія розуміє одяг, який просвічується, а також недостатньо прикриті груди, сідниці або "інші інтимні частини тіла".

Нагадаємо, що у жовтні двох жінок висадили з літака Spirit Airlines через "надто відвертий зовнішній вигляд". Однак пасажирки були одягнені у джинси, кроп-топи та джемпери. За їхніми словами, на борту було дуже спекотно, щоб одягати ще й пальто.



Як були одягнені дівчата / скриншот з сайту The Mirror

Загалом тепер пасажирам Spirit Airlines, можливо, доведеться приховувати деякі свої татуювання. Також потрібно буде зважати на правила компанії щодо одягу. Адже у випадку недопущення на борт компенсації не буде, а витрати на квитки виявляться марними.