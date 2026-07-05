Украинец переехал на Бали и сравнил цены на этом невероятно популярном курорте со львовскими – и преимущество оказалось на неожиданной стороне. О своем опыте жизни за границей блогер рассказал в Threads.

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Сколько стоит жизнь на Бали?

Украинец, переехавший на Бали, признался, что жить там в разы дешевле, чем во Львове. Для сравнения он привел несколько типичных ежемесячных расходов.

Вилла на месяц на 4 человека – 1100 долларов в месяц. Найти жилье удалось без риэлторов, а оплата за интернет и уборку входит в стоимость. Кроме того, гостевой домик на одного человека или на двоих можно найти за половину цены – примерно 550 евро.

– 1100 долларов в месяц. Найти жилье удалось без риэлторов, а оплата за интернет и уборку входит в стоимость. Кроме того, гостевой домик на одного человека или на двоих можно найти за половину цены – примерно 550 евро. Питание в заведениях – блюдо с напитком обычно обходится в среднем в 300–400 гривен.

– блюдо с напитком обычно обходится в среднем в 300–400 гривен. Мототакси по городу стоит 30–40 гривен, и "трудно наехать хотя бы на 300 гривен".

Все остальное – мелочи по той же цене, что и во Львове, кроме алкоголя – он здесь действительно очень дорогой,

– поделился украинец.

Впрочем, согласно ресурсу мониторинга цен Numbeo, аренда на Бали все же на 160% дороже, чем во Львове. А вот стоимость жизни действительно практически одинакова – на Бали всего на 8,4% дороже.