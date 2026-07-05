Українець переїхав на Балі та порівняв ціни неймовірно популярного курорту з львівськими – і перевага виявилася на несподіваному боці. Про свій досвід життя за кордоном блогер розповів у Threads.
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Скільки коштує життя на Балі?
Українець, що переїхав на Белі, зізнався, що жити там у рази дешевше, ніж у Львові. Для порівняння він навів кілька звичних щомісячних витрат.
- Вілла на місяць на 4 осіб – 1100 доларів на місяць. Знайти житло вдалося без рієлторів, а оплата за інтернет та прибирання входять у вартість. Окрім того, гостьовий будиночок на одну людину, або ж на двох можна знайти за половину ціни – приблизно 550 євро.
- Харчування в закладах – страва з напоєм зазвичай обходиться в середньому у 300 – 400 гривень.
- Байк-таксі – по місту коштує 30 – 40 гривень, і "важко наїздити бодай на 300 гривень".
Усе решта – дрібнички в таку ж ціну, як і у Львові, окрім алкоголю - він тут дійсно дуже дорогий,
– поділився українець.
Втім, згідно з ресурсом моніторингу цін Numbeo, оренда на Балі все ж на 160% дорожча, ніж у Львові. А ось вартість життя й справді практично однакова – на Балі всього на 8,4% дорожче.