Українець переїхав на Балі та порівняв ціни неймовірно популярного курорту з львівськими – і перевага виявилася на несподіваному боці. Про свій досвід життя за кордоном блогер розповів у Threads.

Цікаво Лише 6%: чому у Німеччині майже не користуються кондиціонерами

Скільки коштує життя на Балі?

Українець, що переїхав на Белі, зізнався, що жити там у рази дешевше, ніж у Львові. Для порівняння він навів кілька звичних щомісячних витрат.

Вілла на місяць на 4 осіб – 1100 доларів на місяць. Знайти житло вдалося без рієлторів, а оплата за інтернет та прибирання входять у вартість. Окрім того, гостьовий будиночок на одну людину, або ж на двох можна знайти за половину ціни – приблизно 550 євро.

– 1100 доларів на місяць. Знайти житло вдалося без рієлторів, а оплата за інтернет та прибирання входять у вартість. Окрім того, гостьовий будиночок на одну людину, або ж на двох можна знайти за половину ціни – приблизно 550 євро. Харчування в закладах – страва з напоєм зазвичай обходиться в середньому у 300 – 400 гривень.

– страва з напоєм зазвичай обходиться в середньому у 300 – 400 гривень. Байк-таксі – по місту коштує 30 – 40 гривень, і "важко наїздити бодай на 300 гривень".

Усе решта – дрібнички в таку ж ціну, як і у Львові, окрім алкоголю - він тут дійсно дуже дорогий,

– поділився українець.

Втім, згідно з ресурсом моніторингу цін Numbeo, оренда на Балі все ж на 160% дорожча, ніж у Львові. А ось вартість життя й справді практично однакова – на Балі всього на 8,4% дорожче.