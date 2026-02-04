3 февраля Национальный институт статистики опубликовал новые данные – и они показывают, что страна установила новый рекорд по количеству иностранных туристов, принятых за год, пишет Euronews. в 2025 году эта цифра составляла 96,8 миллиона. Впрочем, местные считают это скорее антирекордом, ведь люди, живущие в популярных курортных точках, жалуются на рост цен и нехватку жилья.

Что известно о рекорде по количеству туристов в Испании?

Количество иностранных туристов растет ежегодно – например, по сравнению с 2024 она выросла на 3,2%, пишет ABC News.

Испания – это один из самых популярных туристических направлений в мире, и туризм составляет 12,6% от ВВП страны. Также Испания занимает третье место в списке стран мира, имеющих наибольший доход от туризма – сразу после Великобритании и Франции.

И доходы от туризма растут: только в 2025 году он составил 134,7 миллиарда евро. Вот только местные жители в Испании не так этим довольны. Особенно сильно от чрезмерного туризма страдают Каталония, где расположена чрезвычайно популярная Барселона, а также Канарские острова, куда путешественники едут ради белоснежных пляжей и солнца.

Большинство иностранных туристов прибыли из Великобритании (19 миллионов), Франции (12,7 миллиона) и Германии (12 миллионов).

Это уже третий рекордный год для Испании с 2019 года, года до пандемии COVID-19, парализовавшей международные туристические путешествия. Но возрождение туризма создало немалое давление на жилье в Испании, особенно в центрах популярных городов, где распространилась краткосрочная аренда.

