Всего через несколько минут после взлета экипаж самолета объявил чрезвычайную ситуацию и совершил посадку в Хьюстоне из-за повреждения лобового стекла, пишет People. Оно треснуло настолько сильно, что осколки начали падать внутрь кабины пилотов.

Что известно об инциденте с самолетом?

Инцидент произошел 27 сентября с рейсом 6309. Он вылетел из международного аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне примерно в 12:20. Но до Эль-Пасо самолет не долетел: он был вынужден снова совершить экстренную посадку через несколько минут после взлета.

Сначала пилот сообщил экипажу о проблеме в кабине.

Нам нужно немедленно выровнять высоту. У нас только что разбилось стекло,

– сказал он во время переговоров с диспетчерской службой.

Еще через две минуты экипаж объявил о чрезвычайной ситуации.

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Похоже, стекло пробито насквозь, а не просто поврежден один слой. Мы снизим скорость до 210 узлов, так как стекло фактически падает внутрь,

– сообщил пилот.

В Федеральном управлении гражданской авиации США впоследствии подтвердили, что самолет благополучно приземлился в Хьюстоне примерно в 13:00. Экипаж сообщил о трещине в лобовом стекле, а в управлении заявили, что инцидент будет расследоваться. После приземления самолет осмотрели пожарные и признали его безопасным.

В Mesa Airlines сообщили, что лобовое стекло повредилось со стороны второго пилота. Разгерметизации салона не произошло, но возвращение в аэропорт является стандартной процедурой в таких случаях. Пассажиров впоследствии пересадили на другой самолет, и они прибыли в Эль-Пасо примерно в 15:15 по местному времени.