Всього за кілька хвилин після зльоту екіпаж літака оголосив надзвичайну ситуацію та приземлився у Г'юстоні через пошкодження лобового скла, пише People. Воно тріснуло настільки сильно, що уламки почали падати всередину кабіни пілотів.

Що відомо про інцидент з літаком?

Інцидент трапився 27 вересня з рейсом 6309. Він вилетів з міжнародного аеропорту Джорджа Буша у Г'юстоні приблизно об 12:20. Та до Ель-Пасо літак не долетів: він був змушений знову екстрено приземлитися за кілька хвилин після зльоту.

Спершу пілот повідомив екіпаж про проблему у кабіні.

Нам потрібно негайно вирівняти висоту. У нас щойно розбилося скло,

– сказав він під час переговорів з диспетчерською службою.

Ще за дві хвилини екіпаж оголосив про надзвичайну ситуацію.

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Схоже, скло пробило наскрізь, а не просто пошкодило один шар. Ми зменшимо швидкість до 210 вузлів, бо скло фактично падає всередину,

– повідомив пілот.

У Федеральному управлінні цивільної авіації США згодом підтвердили, що літак благополучно сів у Г'юстоні приблизно о 13:00. Екіпаж повідомив про тріщину у лобовому склі, а в управлінні заявили, що інцидент будуть розслідувати. Після приземлення літак оглянули пожежники та визнали його безпечним.

У Mesa Airlines повідомили, що лобове скло пошкодилося з боку другого пілота. Розгерметизації салону не відбулося, але повернення до аеропорту є стандартною процедурою у таких випадках. Пасажирів згодом пересадили на інший літак, і вони прибули до Ель-Пасо приблизно о 15:15 за місцевим часом.