В Департаменте консульской службы МИД Украины рассказали , что нужно делать в случае кражи или утери загранпаспорта в другой стране. Прежде всего советуют не паниковать – ведь такие ситуации вовсе не являются исключением.

Что делать в случае утери загранпаспорта?

Если вы потеряли паспорт за границей, первым шагом должно стать обращение в ближайший отдел местной полиции. Там нужно будет составить заявление и получить официальный документ – справку о факте потери или кражи паспорта. Для этого даже не нужно дожидаться результатов розыска документа.

Но на этом процесс не заканчивается. Справку необходимо подать в ближайшее консульское учреждение или консульский отдел посольства Украины. Вместе с ней нужно предоставить также любые имеющиеся документы, которые могут подтвердить гражданство и личность. Если таких документов нет, служба направит запрос в Украину для подтверждения данных.

После проверки личности и подтверждения гражданства консул оформит "белый паспорт" – это удостоверение личности, которое поможет вернуться в Украину. Свое название такой паспорт получил из-за цвета обложки.

Важно! Срок действия "белого паспорта" не превышает 30 дней, и этот документ дает право лишь находиться на территории государства, где вы уже находитесь, и вернуться в Украину. Путешествовать с ним за границей нельзя.

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А вот после того, как вы вернетесь в Украину, нужно будет обратиться в Государственную миграционную службу и сообщить об утере документа. Также следует оформить новый паспорт – для этого понадобятся:

внутренний паспорт гражданина Украины;

квитанция об оплате услуги.

Срочный документ можно оформить за 7 рабочих дней, а несрочный будут оформлять до 20 рабочих дней.