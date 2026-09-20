У Департаменті консульської служби МЗС України поділилися, що потрібно зробити у випадку викрадення чи втрати закордонного паспорта в іншій країні. Передусім радять не панікувати – адже такі ситуації зовсім не є винятковими.

Що робити у випадку втрати закордонного паспорта?

Якщо ви втратили паспорт за кордоном, першим кроком має стати звернення до найближчого відділу місцевої поліції. Там потрібно буде скласти заяву та отримати офіційний документ – довідку про факт втрати чи викрадення паспорта. Для цього навіть не потрібно очікувати на результати пошуку документа.

Але на цьому процес не завершується. Довідку потрібно подати до найближчої консульської установи чи консульського відділу посольства України. З нею потрібно надати також будь-які наявні документи, що можуть підтвердити громадянство та особу. Якщо таких документів немає, служба надішле запит в Україну, аби підтвердити дані.

Після перевірки особи та підтвердження громадянства консул оформить "білий паспорт" – це посвідчення особи, що допоможе повернутися в Україну. Свою назву такий паспорт отримав через колір обкладинки.

Важливо! Термін дії "білого паспорта" не перевищує 30 днів, і цей документ дає право лише перебувати на території держави, де ви вже є, та на повернення в Україну. Подорожувати з ним за кордоном не можна.

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А ось вже після того, як ви повернетеся до України, потрібно буде звернутися до Державної міграційної служби та повідомити про втрату документа. Також слід оформити новий паспорт – для цього знадобляться:

внутрішній паспорт громадянина України;

квитанція про сплату послуги.

Терміновий документ можна оформити за 7 робочих днів, а нетерміновий робитимуть до 20 робочих днів.