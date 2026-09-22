Небольшая европейская страна Андорра насчитывает всего лишь около 90 000 жителей, из-за чего государство столкнулось с нехваткой рабочей силы. Она расположена между Францией и Испанией и известна высоким уровнем жизни, низкими налогами и зарплатами, превышающими среднеевропейские, – поэтому станет идеальным местом трудоустройства для многих гастарбайтеров, пишет Newsweek.

Сколько зарабатывают в Андорре?

В мае 2026 года средняя зарплата в Андорре составляла примерно 2760 евро – за последний год она выросла целых на 7,7%. В финансовом секторе зарплата значительно выше – 4972 евро, а в энергетике – 3608 евро.

В гостинично-ресторанном бизнесе работники могут рассчитывать на среднюю зарплату примерно в 2000 евро.

Особенно острая потребность в стране в работниках в сфере здравоохранения, образования, ухода за пожилыми и больными, бытовых услуг и общественного транспорта. Немалое количество вакансий связано также и с туризмом.

Из-за нехватки рабочей силы в 2026 году власти выделили дополнительные разрешения на работу для отелей и ресторанов. Среди наиболее востребованных специалистов оказались горничные, официанты и повара.

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Андорра предлагает много вакансий для иностранцев / Фото Pexels

Но для того, чтобы привлечь больше иностранцев, в Андорре также запускают пилотную программу: с декабря 2026 года по август 2027 года выдадут 450 разрешений на работу. Это должно помочь преодолеть кадровый дефицит и поддержать туристическую отрасль в период вне традиционного сезона.

В Андорре иностранные работники получают социальные гарантии: 40-часовую рабочую неделю, 30 дней ежегодного отпуска и социальную защиту через систему CASS. Взнос работника составляет 6,5%, а налог на доходы до 24 тысяч евро не взимается. При этом максимальная ставка налога составляет 10%.

Однако Андорра не входит в ЕС, поэтому иностранцам необходимо получить разрешение на работу. Для граждан Европейского Союза в Андорре действуют упрощенные процедуры, а особенно легко найти работу гражданам соседних Франции, Испании и Португалии.