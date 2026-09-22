Невелика європейська країна Андорра має населення всього лиш у приблизно 90 000 людей – і через це держава зіштовхнулася з нестачею робочої сили. Вона розташована між Францією та Іспанією і відома високим рівнем життя, низькими податками та вищими за середньоєвропейські зарплатами – тож стане ідеальним місцем працевлаштування для багатьох заробітчан, пише Newsweek.

Скільки заробляють в Андоррі?

У травні 2026 року середня зарплата в Андоррі становила приблизно 2760 євро – за останній рік вона зросла аж на 7,7%. У фінансовому секторі зарплата значно вища – 4972 євро, а в енергетиці – 3608 євро.

У готельно-ресторанній справі робітники можуть розраховувати на середню зарплату у приблизно 2000 євро.

Особливо гостра потреба в країні у працівниках у сфері охорони здоров'я, освіти, догляду за літніми та хворими, побутових послуг та громадського транспорту. Чимала кількість вакансій пов'язана також і з туризмом.

Через нестачу робітників 2026 року влада виділила додаткові дозволи на роботу для готелів та ресторанів. Серед найбільш потрібних фахівців опинилися покоївки, офіціанти та кухарі.

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Андорра пропонує багато вакансій для іноземців / Фото Pexels

Але для того, аби залучити більше іноземців, в Андоррі також запускають пілотну програму: з грудня 2026 року по серпень 2027 видадуть 450 дозволів на роботу. Це має допомогти подолати кадровий дефіцит та підтримати туристичну галузь у період поза традиційним сезоном.

В Андоррі іноземні працівники отримують соціальні гарантії: 40-годинний робочий тиждень, 30 днів щорічної відпустки та соціальний захист через систему CASS. Внесок працівника становить 6,5%, а податок на доходи до 24 тисяч євро не стягується. Тим часом максимальна ставка податку становить 10%.

Але Андорра не входить до ЄС, тож іноземцям потрібно отримати дозвіл на роботу. Для громадян Європейського Союзу в Андоррі діють спрощені процедури, а особливо легко отримати роботу громадянам найближчих Франції, Іспанії та Португалії.