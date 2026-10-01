Сокращение сети центров приема беженцев происходит по всей стране: в 2026 году уже прекратили работу 8 таких учреждений, а еще 8 планируют закрыть до конца февраля 2027 года, пишет Yle.

Почему в Финляндии закрывают центры для беженцев?

Начальница департамента услуг по приему беженцев Миграционной службы Финляндии Элина Нурми пояснила, что сокращение количества центров связано прежде всего с уменьшением числа людей, которым они нужны. В этом году меньше людей подают заявления о предоставлении убежища, а число людей, приезжающих в Финляндию из-за войны в Украине, уже не растет.

Но многие жители центров уже зарегистрировались в качестве резидентов муниципалитетов и переехали в другое жилье. В начале июня в стране еще работали:

30 подразделений для взрослых;

13 – для несовершеннолетних;

2 подразделения для содержания под стражей.

Но есть и еще одна причина сокращения количества приемных центров – это изменения в законодательстве. Уже с 1 сентября 2026 года услуги по приему людей, получивших вид на жительство в муниципалитете, прекращаются через три месяца.

Это правило, в том числе, распространяется и на людей с временной защитой. В миграционной службе пояснили, что когда украинцы приобретают право на муниципальное проживание, они должны найти себе другое жилье в течение трех месяцев. Единственная группа людей, к которой это ограничение не применяется, – это несовершеннолетние без сопровождения.